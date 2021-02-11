Закладчиков психотропных веществ задержали на улице Твери

Наркокурьеров задержали на улице Твери
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Твери полицейские задержали молодых людей, подозреваемых в сбыте наркотических веществ. При досмотре у наркокурьеров были обнаружены и изъяты порядка 20 свертков с порошкообразным веществом.
В ходе экспертизы установлено, что содержимое является психотропным веществом - синтетическим наркотиком. Сбыть его планировали через "закладки" на территории Твери.
Заволжским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тверской области в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
Сотрудники полиции напоминают об уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.