Закладчиков психотропных веществ задержали на улице Твери

Наркокурьеров задержали на улице Твери Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Твери полицейские задержали молодых людей, подозреваемых в сбыте наркотических веществ. При досмотре у наркокурьеров были обнаружены и изъяты порядка 20 свертков с порошкообразным веществом.

В ходе экспертизы установлено, что содержимое является психотропным веществом - синтетическим наркотиком. Сбыть его планировали через "закладки" на территории Твери.

Заволжским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тверской области в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции напоминают об уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.