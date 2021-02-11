В Твери состоится показ православного фильма о княгине Елизавете

Кадр из фильма "Беседа"

12 февраля в цокольном этаже собора Александра Невского в рамках дней православной молодежи состоится показ короткометражного художественного фильма "Беседа".

Фильм рассказывает о событиях 1905 года и встрече княгини Елизаветы Федоровны с убийцей ее мужа, революционером Иваном Каляевым.

Автор сценария и режиссер фильма - настоятель Краснохолмского монастыря иеромонах Силуан (Конев), актеры - Алена Бабенко и Дмитрий Тихонов.

Кинопоказ организовывает киноклуб "Твоё кино", тверской православный молодежный клуб "Сеятель" совместно с отделом по делам молодежи тверской епархии.

Вход свободный. Начало в 19:00.