В Твери разыскивают потерявшего память дедушку и его родных

Приметы мужчины: на вид 65 или более лет, был одет в черную куртку, темные брюки. Фото: ВПСО "Сова"

В Твери разыскивают потерявшего память пожилого мужчину и его родных. Неизвестного дедушку сегодня, 11 февраля, привели люди в магазин "Пятерочка"на улице Скворцова-Степанова. Дедушка определенно нуждался в помощи. Он не помнил своего адреса, не мог ничего рассказать о себе, вспомнить личные данные.

Заявка о помощи была отправлена волонтерам тверского поисково-спасательного отряда "Сова". Но когда поисковики прибыли в магазин, пожилой мужчина уже ушел в неизвестном направлении. На соседних улицах поисковики дедушку не нашли.

Учитывая, что он не помнит, где живет, а на улице стоит мороз, мужчину необходимо разыскать как можно быстрее.

Отряд "Сова" просит всех, кто узнал мужчину по фото или видел его на улице, немедленно сообщить по телефонам: 8-900-118-72-82, 8-901-121-99-55 или 8-910-646-34-34. Встретив на улице этого мужчину, постарайтесь быть рядом до приезда волонтеров. Зимой потерявшему память человеку грозит беда.

Приметы мужчины: на вид 65 или более лет, был одет в черную куртку, темные брюки и темную шапку со светлым овальным "лейблом" на отвороте спереди.