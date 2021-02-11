За минувшие сутки со 192 километров улиц Твери вывезли 691 кубометр снега

В Твери за минувшие сутки на полигон вывезли 691 кубометр снега. Фото: пресс-служба Администрации Твери.

На этой неделе на улицах Твери, в среднем, работали около 50 спецмашин МУП «ЖЭК». В том числе, комбинированные дорожные машины, машины с соляным раствором, грейдеры, тракторные щетки, пескоразбрасыватели, фронтальные погрузчики, самосвалы, «Чистики» и др. Вручную снег чистили 120 дворников.

За минувшие сутки, по данным Администрации Твери, убрали 192 километра улиц. На полигон вывезли 691 кубометр снега. Ямы в асфальте продолжают латать литым асфальтобетоном. За минувшие сутки устранили повреждения на площади около 100 квадратных метров. На улице Шишкова и площади Конституции.

Из-за прогнозируемых сильных осадков с 11 по 14 февраля МУП «ЖЭК» готова вывести на улицы больше техники. Продолжают мониторить ситуацию.