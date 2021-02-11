За неделю в Тверской области чай подорожал более чем на пять процентов

Килограмм чая сейчас стоит около 1130 рублей 22 копеек. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Тверьстат рассказал об изменении потребительских цен со 2 по 8 февраля 2021 года. По данным ведомства, за это время в регионе больше всего подорожал черный байховый чай - на 5,1%. Килограмм чая сейчас стоит около 1130 рублей 22 копеек. Средняя цена килограмма черного чая неделей ранее была 1075 рублей 31 коп.

Выросли в цене также вермишель (+4,3%), маргарин (+3,2%), детские молочные смеси (+3,1%), стерилизованное молоко (+2,9%), карамель (+2,4%), сливочное масло (+2,1%), репчатый лук (+1,4%), куры (+1,1%).

Сильнее всего подешевели за тот же период конфеты в шоколадной глазури (-8,1%), полукопченая колбаса (-7,8%), пастеризованное молоко (-3%), жирный творог (-2,6%), мясные детские консервы (-2,5).

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