Учения с участием эскадрильи самолетов Ил-76 прошли в Тверской области Фото: vk.com/migalovoaero

В Тверской области на базе военно-транспортного авиационного (ВТА) полка завершились летно-тактические учения с эскадрильей самолетов Ил-76. Об этом сообщает "Аэродром Мигалово".

Экипажи изучили районы предстоящих полетов и маршруты, инженерно-технический состав выполнил комплекс мероприятий по обслуживанию авиационной техники. Летчики тверского соединения ВТА осуществили задачи по парашютному десантированию личного состава и техники подразделений ВДВ.

В учении в составе экипажей приняли участие в том числе и молодые командиры кораблей.