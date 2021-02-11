В Ржеве Тверской области мужчина попал под машину на пешеходном переходе

В Тверской области сбили мужчину на переходе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДТП случилось в Ржеве на перекрестке улиц Первомайской и Телешева днем, 11 февраля.

58-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и попал под машину.

Позже пострадавший сам обратился в больницу за помощью. Водитель трезвый. На автомобиле установлена зимняя резина.

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