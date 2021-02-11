Пока водитель пил кофе, у него угнали машину в Твери

Злоумышленницу разыскала полиция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратился 33-летний житель Твери. Мужчина сообщил, что ночью зашел в кафе выпить кофе, оставил машину открытой, а ее угнали.

На место происшествия приехала полиция. Оперативники опросили свидетелей, обследовали прилегающую территорию и возможные места отстоя автомобиля.

Злоумышленницу - 31-летнюю женщину разыскали. Подозреваея рассказала, что была пьяна, увидела машину и захотела покататься. Потом бросила машину во дворе и пошла домой.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело. Автомобиль вернули владельцу.