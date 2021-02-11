В Тверской области завели уголовное дело на браконьера, подстрелившего лося

Житель Тверской области незаконно подстрелил лося Фото: архив "КП"

Подозреваемого в незаконной охоте 20-летнего жителя Фировского района задержала полиция.

На месте происшествия полицейские выяснили, что злоумышленник добыл лося, не имея разрешительных документов на охоту. Был изъят фрагмент шкуры лося с пулевым отверстием, сани, незарегистрированное гладкоствольное одноствольное охотничье ружье. Сумма ущерба охотничьим ресурсам составила 240 тысяч рублей.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. За незаконную охоту молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.