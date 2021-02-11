На площади Терешковой в Твери изменится схема движения

На площади Терешковой скорректируют режим работы светофоров Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ

С 15 февраля на площади Терешковой в Твери изменится схема работы светофоров. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Из-за высокой аварийности на перекрестке транспортные и пешеходные потоки будут упорядочены во всех направлениях. Работа светофорного объекта будет приведена с аналогией регулирования на площади Капошвара. Это исключит возможность непредоставления преимущества при повороте налево для транспорта, двигающегося по улице Орджоникидзе.

После изучения транспортных потоков режим скорректируют для удобства автомобилистов.