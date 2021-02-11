Игорь Руденя побывал на стройке новой станции у Ржевского мемориала в Тверской области

Губернатор (в центре) осмотрел место строительства. Фото: ПТО

11 февраля губернатор Игорь Руденя осмотрел место строительства железнодорожной станции рядом с деревней Хорошево в 2,5 км от Ржевского мемориала Советскому солдату. Остановка будет располагаться на 241 километре перегона Ржев-Балтийский-Муравьево.

Проект по развитию железнодорожного сообщения до мемориала реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.

Рабочие подрядчика уже начали заливать фундаменты, на которых будет стоять пассажирская платформа. Ее сделают из композитных материалов по запатентованной и проверенной технологии. Две подобные платформы из композитных материалов уже установлены в Санкт-Петербурге.

С марта по апрель запланирована установка опор освещения, ограждений, перронных табло, а также благоустройство и озеленение территории.

- Я уверен, что эта станция станет очень популярной не только у жителей Тверской области, но и гостей из других регионов, - сказал губернатор.

Глава региона сообщил, что со стороны регион возьмет на себя организацию дополнительной стоянки для автомобилей. Кроме того, началось проектирование моста через железную дорогу.

Помимо платформы там построят вокзал с залом ожидания, кассой и кафе. Есть вариант создать в здании музейную экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне.

От платформы до Ржевского мемориала будут ходить автобусы (4 минуты в пути).

Как сообщает областное правительство, завершить строительство планируется в мае 2021 года. После этого начнется регулярное транспортное обслуживание пассажиров по маршруту «Москва-Ржевский мемориал» поездами смешанной тяги.

На следующем этапе начнутся работы по реконструкции железнодорожной ветки от границы Московской области (станция Шаховская) до станции Ржев.

В регионе открыто голосование по выбору названия для новой железнодорожной станции. Предложить свой вариант можно на адрес электронной почты: mintrans@tverreg.ru

На месте будущей станции вовсю идут работы. Фото: ПТО