175 человек заболели коронавирусом в Тверской области 11 февраля

В Тверской области подтверждено 175 случаев заражения Фото: ПТО

В Тверской области, по данным регионального оперштаба на 11 февраля 2021 года подтверждено 31 099 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 175 человек.

Выздоровели 27 529 человек (+219 за последние сутки).

Изолированы 3017 больных (-50).

Умерли 553 человека (+6 за сутки).

Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 11 февраля в областной столице выявлено 9 829 случаев ковида (43 новых случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2190 (+2),

Вышневолоцкий городской округ – 1760 (+14)

Ржев – 1672 (+14),

Торжок – 1430 (+3)

Кимры – 1333 (+7),

Калининский район – 1257 (+8).

В Тверской области от коронавируса привились 29 360 жителей, за минувшие сутки - 1 499 человек.

За весь период в регионе проведено 558 433 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 2 150.