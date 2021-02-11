175 человек заболели коронавирусом в Тверской области 11 февраля

В Тверской области подтверждено 175 случаев заражения Фото: ПТО
В Тверской области, по данным регионального оперштаба на 11 февраля 2021 года подтверждено 31 099 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 175 человек.
Выздоровели 27 529 человек (+219 за последние сутки).
Изолированы 3017 больных (-50).
Умерли 553 человека (+6 за сутки).
Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 11 февраля в областной столице выявлено 9 829 случаев ковида (43 новых случаев за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2190 (+2),
Вышневолоцкий городской округ – 1760 (+14)
Ржев – 1672 (+14),
Торжок – 1430 (+3)
Кимры – 1333 (+7),
Калининский район – 1257 (+8).
В Тверской области от коронавируса привились 29 360 жителей, за минувшие сутки - 1 499 человек.
За весь период в регионе проведено 558 433 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 2 150.
Графика: ПТО