30 000 человек привились от COVID-19 в Тверской области

В Тверской области продолжается вакцинация от коронавируса Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Тверской области, по данным на 11 февраля, прививку от коронавируса сделали 29 360 человек. За сутки вакцину получили 1499 человек. В федеральный регистр внесена информация о 25 083 вакцинированных гражданах.

В Тверской области открыто 38 пунктов вакцинации. Их адреса и телефоны смотрите на сайте Их адреса и номера телефонов смотрите на сайте областного минздрава. При Областной клинической больнице, Вышневолоцкой, Нелидовской, Бежецкой, Кимрской, Торжокской, Конаковской, Осташковской, Ржевской и Западнодвинской ЦРБ сформированы выездные прививочные бригады.

Записаться на прививку от коронавируса можно по единому номеру «122», через личный кабинет единого портала госуслуг, региональный медицинский портал.

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