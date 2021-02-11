Молодая девушка пострадала при столкновении "Лады" и "Киа" в Твери

В ДТП пострадала 20-летняя девушка Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла вечером, 10 февраля, на улице Орджоникидзе в районе дома №39 в Твери.

30-летний водитель, управляя автомобилем "Киа Рио", на регулируемом перекрестке при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с "Ладой Гранта" под управлением 20-летней девушки, которая ехала прямо.

В ДТП пострадала 20-летняя пассажирка "Лады". Она не была пристегнута ремнем безопасности. С травмами пострадавшую доставили в больницу.