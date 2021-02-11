Коммунальные службы устраняют утечку на бульваре Цанова в Твери

На месте ЧП работают аварийные бригады Фото: Ирина ТАРАСОВА

В Твери на бульваре Цанова около дома №7 работники теплоснабжающей организации устраняют утечку. Прорыв произошел утром, 11 февраля.

На месте работают аварийные бригады.

Повреждение затрагивает дома на Волоколамском проспекте, бульваре Цанова, улице Коминтерна.

Движение транспорта на участке пока не затруднено.

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