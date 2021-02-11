Срок ремонта коллектора на проспекте Победы в Твери продлен до 22 февраля

Провал образовался 24 января Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Руслон Русланов

Работы по ремонту коллектора на проспекте Победы у дома №74 в Твери продлены до 22 февраля из-за погодных условий. Об этом 11 февраля сообщил ООО "Тверь Водоканал".

Напомним, провал асфальта в микрорайоне "Чайка" образовался 24 января.

На сегодняшний день на участке идет разработка грунта, укрепление стенок котлована и монтаж системы водопонижения.

Сквозной проезд транспорта по проспекту Победы ограничен. Объезд осуществляется по улице Склизкова в соответствии с дорожными знаками.

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