Губернатор Тверской области вновь выступит в прямом телеэфире

В прошлый раз губернатор вышел в эфир из по-новому оформленной студии. Фото: Youtube/Вести Тверь.

Сегодня, 11 февраля, в 21.00 на телеканале «Россия 24» Тверь состоится очередной прямой эфир с губернатором Игорем Руденей.

Прямую трансляцию эфира можно будет посмотреть в интернете.

Какие темы прокомментирует глава региона. Как анонсирует областное правительство, губернатор ответит на вопросы, какова ситуация в здравоохранении, когда новая транспортная модель дойдёт до районов, что планируется сделать для усиления поддержки науки и инноваций, когда в Твери откроется новое здание ЗАГСа?

Также Игорь Руденя расскажет о проекте строительства новой железнодорожной станции у Ржевского мемориала.