Санавиацию Тверской области привлекли для перевозки пациента из Вышнего Волочка

Вертолет санавиации вылетал в Вышний Волочек Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

10 февраля вертолет санавиации МЧС России вылетал в Вышний Волочек для транспортировки пациента.

В 18:58 экипаж вертолёта КА-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Вышневолоцкого городского округа для оказания неотложной помощи больному.

В 20:53 пациента доставили в областную клиническую больницу Твери, где он будет проходить дальнейшее лечение.

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