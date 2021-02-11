Выставка церковного искусства открывается в Твери

В Твери открывается выставка церковного искусства Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Выставка церковного искусства "Свет миру" открывается 11 февраля в музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной на улице Салтыкова-Щедрина, 16 в Твери. В экспозиции представлены предметы из собрания "Музея истории села Завидово и его храмов": предметы Церковных Таинств, богослужебные книги, иконы и латунные изделия.

Посетителям напоминают о профилактике коронавирусной инфекции и использовании средств индивидуальной защиты.

Открытие выставки в 15:00. Экспозиция будет работать до 20 марта.