Женщина и двое детей пострадали в ДТП в Тверской области

Три человека пострадали в ДТП в Лихославле Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авария произошла 10 февраля около дома №7 на улице Октябрьской в Лихославле Тверской области.

32-летняя женщина-водитель "ВАЗа", отъезжая от дома, выполняла левый поворот и столкнулась с "Мицубиси".

В ДТП травмы получила сама водитель и двое детей - 15-летний мальчик и 8-летняя девочка. У пострадавших - ушибы конечностей. Водитель трезвая.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.