В Торжке Тверской области разрушающийся памятник архитектуры огородили сигнальной лентой

Состояние памятника критическое, фасад дал значительные трещины в нескольких местах Фото: gorodtorzhok.ru
Старое одноэтажное здание на Мобилизационной набережной, 19а в Торжке огородили от прохожих сигнальной лентой.
На аварийное состояние архитектурного памятника федерального значения пожаловались местные жители. На место выехал аварийно-спасательный отряд.
Известно, что здание 1883 года постройки, в настоящее время не эксплуатируется.
Как сообщает информационный сайт Торжка gorodtorzhok.ru, состояние памятника критическое, фасад дал значительные трещины в нескольких местах, что может в скором времени привести к обвалу.
К слову, эта постройка на Мобилизационной набережной не единственная, сохранившаяся с 18-19 веков. В зданиях бывших усадеб расположены учреждения и жилые дома. Многие из зданий разрушены.