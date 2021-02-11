В Торжке Тверской области разрушающийся памятник архитектуры огородили сигнальной лентой

Состояние памятника критическое, фасад дал значительные трещины в нескольких местах Фото: gorodtorzhok.ru

Старое одноэтажное здание на Мобилизационной набережной, 19а в Торжке огородили от прохожих сигнальной лентой.

На аварийное состояние архитектурного памятника федерального значения пожаловались местные жители. На место выехал аварийно-спасательный отряд.

Известно, что здание 1883 года постройки, в настоящее время не эксплуатируется.

Как сообщает информационный сайт Торжка gorodtorzhok.ru, состояние памятника критическое, фасад дал значительные трещины в нескольких местах, что может в скором времени привести к обвалу.

К слову, эта постройка на Мобилизационной набережной не единственная, сохранившаяся с 18-19 веков. В зданиях бывших усадеб расположены учреждения и жилые дома. Многие из зданий разрушены.