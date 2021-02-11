В Пеновском районе Тверской области четверо строителей сгорели в бытовке

10 февраля вечером в деревне Вселуки Пеновского района загорелся вагончик, который выполнял роль строительной бытовки. Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть МЧС в 22:33. На место выехали 13 пожарных с четырьмя спецмашинами.

В 22:59 пожар локализовали. В 23:05 ликвидировали открытый огонь. В 23:18 полностью потушили. На пепелище обнаружили тела четырех мужчин. Они работали строителями на объекте.

Площадь возгорания была восемь квадратных метров.

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