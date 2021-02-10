Бесплатную консультацию нотариуса организует Герценка для жителей Твери

Чтобы точно попасть на прием, необходимо заранее записаться по телефону. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

12 февраля 2021 года (в пятницу) жители Твери смогут получить бесплатную консультацию у нотариуса. Подобные мероприятия уже не первый раз организует Центр правовой и социальной информации тверской городской библиотеки имени Герцена.

Чтобы точно попасть на прием, необходимо заранее записаться по телефону в Твери 34-60-04.

Консультация нотариуса 12 февраля продлится два часа - с 13:00 до 15:00. Организована она будет в Зале информационного обслуживания читателей Герценки (Тверской проспект, дом 5).