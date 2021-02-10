Заброшенные здания в поселке Химинститута в Твери привлекают бомжей

Заброшенные школа и сад в поселке Химинститута в Твери привлекают бомжей. Фото: пресс-служба ОНФ по Тверской области.

В поселке Химинститута в Московском районе Твери пустуют здания бывшего детского сад №95 и школы № 37. В начале 2000-х образовательные учреждения закрылись, и строения ветшают. Активисты областного Общероссийского народного фронта просят властей Твери обратить внимание на проблему. В первую очередь ограничить в заброшки доступ.

Здание, где раньше был детсад, какое-то время сдавали в аренду, но в 2006 году арендаторы из него съехали. Здание располагается в центре поселка. Бывшая школа №37 и два спортивных корта сейчас зарастают травой. Жители жалуются, что объекты привлекают бездомных. Ходить рядом с ними небезопасно.

– Для жителей микрорайона эти строения – источник постоянной опасности. На протяжении многих лет власти не принимают должных мер, чтобы закрыть в них доступ в здания. Мы призываем их внимательно отнестись к вопросу. Одного ограждения недостаточно, необходимо закрыть щитами оконные проемы и рассмотреть вопрос охраны объектов, – прокомментировал ситуацию руководитель регионального исполкома ОНФ Евгений Калекин.

По поводу заброшенных зданий направили обращения в Администрацию Твери и прокуратуру.

Также общественники контролируют ситуацию и с другими объектами. В частности, по-прежнему открыт доступ в заброшенное здание бывшей школы №5 в Пролетарском районе города. Там происходят пожары и тусуют подростки.