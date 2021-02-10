В Тверской области 55 тысяч семей потратили маткапитал на улучшение жилищных условий

Пустить средства маткапитала на покупку нового жилья можно прямо во время оформления кредита в банке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области 55 472 семьи семей потратили материнский капитал на улучшение жилищных условий.

Как сообщают в региональном отделении Пенсионного фонда, это самое популярное направление использования средств материнского капитала - им таким образом распорядились 85% семей.

С прошлого года тверские семьи имеют возможность распорядиться средствами маткапитала на улучшение жилищных условий прямо через банк. Одновременно с оформлением кредита на покупку или строительство жилья там можно подать заявление об оплате первого взноса материнским капиталом. Им же можно гасить проценты или оплатить основную часть долга.

Напомним, кроме данной статьи расходов маткапитала, семья может потратить эти деньги также на образование детей, формирование накопительной пенсии мамы, приобретение необходимых вещей и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов. Семьи с низким доходом также могут получать ежемесячную выплату из этих средств.