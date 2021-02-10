18-летний пешеход попал под машину в Торжке Тверской области

Водитель на иномарке сбил пешехода в Торжке Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло вечером, 10 февраля, около дома №27 по улице Степана Разина в Торжке Тверской области.

18-летний молодой человек переходил дорогу в 150 метрах от пешеходного перехода и попал под машину.

Водитель на автомобиле "Форд Фокус" на шипованной резине не успел затормозить. У пострадавшего - перелом ноги. Его доставили в больницу.

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