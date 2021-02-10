Две тысячи жителей Тверской области обратились в Центры амбулаторной помощи коронавирусным больным за неделю

В Тверской области с 1 февраля в Центры амбулаторной помощи обратились более двух тысяч жителей. Фото: ПТО.

Сейчас в Тверской области работают 12 центров амбулаторной помощи (ЦАПов), в которые с начала февраля обратились более двух тысяч человек. Обращаться в ЦАПы могут только пациенты с признаками ОРВИ, внебольничной пневмонии, коронавируса, а также с положительным тестом на ковид. Те, кто не обращался за помощью, но может приехать на прием.

В начале февраля был открыт ЦАП на базе стационара Вышневолоцкой ЦРБ на улице Новгородская, в доме №40. В помещении, где располагается центр, был ремонт, сделали шлюз для разделения на зоны. Медработники обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Пациентов осматривает врач, оценивает тяжесть состояния и назначает лечение. По показаниям проводят компьютерную томографию. С начала работы оказали помощь 22 гражданам. Они получили бесплатные лекарства. Здесь же оформляют больничные. Вышневолоцкий ЦАП работает без выходных с 08:00 до 15:00. Телефоны (48233) 4-42-66, +7-996-133-82-35.

До этого в Тверской области начали работать ЦАПы на базе областного лечебно-реабилитационного центра на Горького, 50, в тверской городской больнице №1 на Беляковском переулке, 5, в областном кардиологическом диспансере на улице Тамары Ильиной, 5, в поликлиниках Бежецкой, Ржевской, Кимрской, Торжокской, Нелидовской, Конаковской, Калининской, Кашинской ЦРБ.

Центры работают ежедневно с 08:00 до 20:00, по записи. Записаться можно с 08:00 до 19:00 по номеру «122», через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, в исключительных случаях - при очном обращении в регистратуру Центра.

По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, открытие центров амбулаторной помощи позволило снизить нагрузку на службу «скорой помощи». ЦАПы помогают также развести потоки пациентов с коронавирусом, подозрением на него и граждан, которым требуется плановое лечение.

В регионе также продолжается вакцинация. Всего в Тверской области с начала кампании прививку сделали 27 911 человек.