Тверские специалисты нашли стерины в молоке из Краснодара

В молоке нашли стерины Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Образцы цельного молока были отобраны специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области в психоневрологическом интернате. В ходе проверки, проведенной, Тверской межобластной ветлабораторией, в продукте были выявлены растительные стерины: бета-ситостерин, брассикастерин, кампестерин и стигмастерин.

В качестве производителя молока заявлено одно из предприятий Краснодарского края.

Результаты исследований были направлены в надзорные органы для принятия необходимых мер в отношении производителя продукции.