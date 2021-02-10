Тверские специалисты нашли стерины в молоке из Краснодара

В молоке нашли стерины
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Образцы цельного молока были отобраны специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области в психоневрологическом интернате. В ходе проверки, проведенной, Тверской межобластной ветлабораторией, в продукте были выявлены растительные стерины: бета-ситостерин, брассикастерин, кампестерин и стигмастерин.
В качестве производителя молока заявлено одно из предприятий Краснодарского края.
Результаты исследований были направлены в надзорные органы для принятия необходимых мер в отношении производителя продукции.