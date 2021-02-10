В Тверской области взяли под стражу мать, которая покушалась на жизнь 17-летнего сына-инвалида

Обвиняемую в покушении на сына взяли под стражу Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Жительницу Старицы, обвиняемую в покушении на убийство 17-летнего сына, взяли под стражу в Тверской области. В отношении 42-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ.

12 декабря 2020 года мать, находясь дома попыталась задушить подушкой 17-летнего сына. Подросток является инвалидом детства и не мог оказать ей сопротивления, но на помощь пришла бабушка потерпевшего.

Устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.