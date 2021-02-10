Мошенники пытались обмануть жителей Тверской области на 350 тысяч рублей

Граждане смогли избежать уловок мошенников Фото: Валерий РОМАНОВ

В полицию обратилась 59-летняя жительница Кувшиново и сообщила, что ей позвонил неизвестный абонент. Мужчина уговаривал женщину оформить кредит на 250 000 рублей, чтобы избежать мошеннических действий с ее счетом.

После зачисления денег женщина заблокировала счет и деньги не стала переводить.

Аналогичная ситуация произошла с 45-летнем жителем Вышнего Волочка. Мужчине неоднократно с разных абонентских номеров звонил неизвестный. Представляясь сотрудником службы безопасности банка, злоумышленник пытался убедить "клиента" оформить кредит на сумму 100 000 рублей. На уговоры мужчина не поддался и обратился в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество".