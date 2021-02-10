Жительница Тверской области задержана за кражу кошелька и денег знакомой

Злоумышленницу задержала полиция
Фото: Анастасия Осипова
Сотрудники Росгвардии задержали 23-летнюю женщину, подозреваемую в краже кошелька и денежных средств с банковского счета знакомой. Преступление было совершено в деревне Борки в Зубцовском районе 10 февраля.
Женщина пришла в гости, а когда хазяйка вышла из комнаты, забрала имущество и ушла. Потерпевшая обратилась в полицию после сообщений об оплате покупок. Ущерб составил 19 000 рублей.
Подозреваемую задержали в течение часа и доставили в полицию. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.