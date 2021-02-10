Жительница Тверской области задержана за кражу кошелька и денег знакомой

Злоумышленницу задержала полиция Фото: Анастасия Осипова

Сотрудники Росгвардии задержали 23-летнюю женщину, подозреваемую в краже кошелька и денежных средств с банковского счета знакомой. Преступление было совершено в деревне Борки в Зубцовском районе 10 февраля.

Женщина пришла в гости, а когда хазяйка вышла из комнаты, забрала имущество и ушла. Потерпевшая обратилась в полицию после сообщений об оплате покупок. Ущерб составил 19 000 рублей.

Подозреваемую задержали в течение часа и доставили в полицию. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.