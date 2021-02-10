Житель Тверской области сдавал квартиру гостям-наркоманам

Хозяин и гости находились в состоянии наркотического опьянения Фото: УМВД России по Тверской области

Наркопритон в своей квартире организовал 45-летний житель поселка Редкино Тверской области. Противоправную деятельность мужчины пресекли сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Конаковскому району.

Мужчина был ранее судим, пускал в свою квартиру за определенную плату гостей-наркоманов и вместе с ними употреблял запрещенные вещества. На момент задержания хозяин и его знакомые находились в состоянии наркотического опьянения.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. За организацию наркопритона мужчине грозит до четырех лет лишения свободы. Ведется следствие.