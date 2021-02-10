Овощи, фрукты и семена не прошли проверку Россельхознадзора в Твери

Проверка прошла на рынке в Твери Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

Очередной рейд провели специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области на рынке в Заволжском районе Твери.

В ходе проверки установлено, что граждане продавали семена цветов и овощей, не внесенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2021 году.

Также в трех случаях был выявлен риск возможного распространения карантинных вредителей с грушами из Турции, апельсинами из Марокко, яблоками из Республики Молдова, не прошедшими в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.

Виновные лица привлечены к административной ответственности.