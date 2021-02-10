Госавтоинспекция проводит проверку школьных автобусов в Тверской области

Госатоинспекторы провели рейд "Шкльный автобус" Фото: УГИБДД России по Тверской области

Автоинспекторы Торжокского района и поселка Жарковский провели мероприятие "Школьный автобус". В ходе рейда инспекторы ГИБДД проверяли оснащение и техническое состояние школьных автобусов, проводили инструктажи с водителями.

Профилактические беседы состоялись и со школьниками. Ребятам рассказали о технике безопасности при движении и напомнили ПДД.

Госавтоинспекторы показали, чем оборудован автобус, где находятся средства оказания первой медицинской помощи и огнетушитель, рассказали как вести в случае аварийной ситуации.