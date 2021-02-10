В Тверской области на 10 февраля подтверждено 176 новых случаев коронавируса

В Тверской области подтверждено 176 новых случаев Фото: ПТО

В Тверской области, по данным регионального оперштаба, на 10 февраля 2021 года подтверждено 30 924 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 176 человек.

Выздоровели 27 310 человек (+219 за последние сутки).

Изолированы 3067 больных.

Умерли 547 человек (+6 за сутки).

Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 10 февраля в областной столице выявлено 9 786 случаев ковида (77 новых случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2188 (+7),

Вышневолоцкий городской округ – 1746 (+5)

Ржев – 1658 (+10),

Торжок – 1427 (+6)

Кимры – 1326 (+18),

Калининский район – 1249 (+7).

Продолжается вакцинация от коронавируса.

Всего на 10 февраля в Тверской области прививку от COVID-19 сделали 27 911 жителей, за последние сутки - 2005 человек.