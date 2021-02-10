В Тверской области организована работа выездных бригад вакцинации от COVID-19

В регионе выездные бригады уже вакцинировали около 600 человек. Фото: ПТО
Выездные прививочные бригады сформированы при Областной клинической больнице, Вышневолоцкой, Нелидовской, Бежецкой, Кимрской, Торжокской, Конаковской, Осташковской, Ржевской и Западнодвинской ЦРБ.
Ряд бригад выезжает на предприятия, а также в в дома престарелых и другие стационарные соцучреждения.
Несколько бригад ездят в районы, где нет прививочных пунктов. Для того, чтобы записаться на вакцинацию, гражданам необходимо звонить в местные районные больницы. Там составят перечень желающих привиться и вызовут выездную бригаду медиков.
Прививочная бригада от Вышневолоцкой ЦРБ обслуживает население Фировского района и ЗАТО Озерный. От Нелидовской ЦРБ – жителей Пеновского муниципального округа, Жарковского и Бельского районов. Медики Бежецкой ЦРБ проводят вакцинацию населения Лесного и Сандовского муниципальных округов, Молоковского, Сонковского и Кесовогорского районов.
В феврале 2021 года выездные прививочные бригады уже вакцинировали более 600 жителей отдаленных территорий Верхневолжья.
Всего в Тверской области с начала массовой вакцинации прививки от коронавируса сделали 27911 человек. Из них за 9 февраля - 2005.
В Тверской области открыто 38 пунктов вакцинации. Их адреса и телефоны смотрите на сайте Их адреса и номера телефонов смотрите на сайте областного минздрава. Также записаться на прививки от коронавируса можно по единому номеру «122», через личный кабинет единого портала госуслуг, региональный медицинский портал.
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