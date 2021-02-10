За разбитый автомобиль сожительницы мужчина отработает 120 часов в Тверской области

Фигурант получил 120 часов обязательных работ Фото: архив "КП"

Перед судом предстал 20-летний житель Торопецкого района Тверской области.

Судом установлено, что в сентябре 2020 года из-за конфликта с сожительницей и ее подругой, молодой человек взял нож и изрезал шины и испортил двери на автомобиле "Shevrolet Lanos", принадлежащем сожительнице. А также повредил автомобиль "Лада Калина", принадлежащий подруге потерпевшей.

За порчу чужого имущества по статье 167 УК РФ осужденному назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ.

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