Тяжелобольная пациентка из Бежецка доставлена в Тверь на вертолете

Помощь санавиации потребовалась пациентке из Бежецка Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

9 февраля вертолет Ми-8 санитарной авиации МЧС России вылетал в Бежецкий район для оказания неотложной помощи тяжелобольному пациенту.

В 14:45 экипаж с бригадой врачей вылетел с аэродрома Змеево в Бежецкую ЦРБ.

В 17:12 пациентка была доставлена в областную клиническую больницу Твери для прохождения дальнейшего лечения.

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