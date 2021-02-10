Водитель и пассажир иномарки пострадали в ДТП с лосем на трассе М-9 в Тверской области

Водитель сбил лося на темной трассе Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла вечером, 9 февраля, на 197-м км трассы М-9 "Балтия" в Зубцовском районе Тверской области.

27-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 2115", наехал на лося. В ДТП пострадали водитель и 18-летняя пассажирка. У них - резаные раны конечностей. Угрозы жизни нет. Водитель трезвый.

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