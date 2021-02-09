Овощи в Тверской области подорожали в январе 2021 года на 10 процентов

В целом плодоовощная продукция выросла в цене на 6,2%. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Овощи в Тверской области подорожали за январь 2021 года на 10,1%. Таковы данные мониторинга потребительских цен, которым занимается Тверьстат.

В сравнении с декабрем 2020-го в январе 2021 года дороже также стали: картофель (+7,6%), фрукты и цитрусовые (+3,2%). На 0,1 – 1,2% подорожали хлеб и хлебобулочные изделия, мясо, колбасы, консервы (фруктово-ягодные и мясные), птица и рыба. От 2,1% до 6,3% прибавили в цене творог, алкоголь, сладости, кофе, сгущенка, мука, какао.

Дешевели за тот же период яйца (-3,5%), безалкогольные напитки (-2,4%), макароны (-1,5%), мороженное (-1,4%) и сахарный песок (-1%).

Из непродовольственных товаров существеннее всего выросли в цене перевязочные материалы (+2,9%), сухой корм для животных (+2,9%), легковые авто (+1,8%), мебель (+1,7%).

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