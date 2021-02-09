Исхудавшую сову откармливают мышами в реабилитационном центре "Ромашка" Тверской области

Совершенно обессиленную сову доставили к биологам Мурашовым. Фото: Реабилитационный центр диких животных "Ромашка"

Совершенно обессиленную сову доставили к биологам Мурашовым в реабилитационный центр для диких животных "Ромашка", который находится в Зубцовском районе Тверской области. Добрые люди привезли птицу из Зубцова.

Совушка настолько исхудала и ослабла, что уже не могла летать.

- Ну что ж, физраствор, теплые мыши и тепло помогут вернуть птице силы, а весной вернуться на волю, - говорят в "Ромашке" и благодарят людей, не оставивших птицу умирать.

Скорее всего, птица ослабла из-за морозов и бескормицы. Но теперь за ее судьбу можно не переживать. Ведь биологи Мурашовы, руководители центра "Ромашка", которые и трудятся в нем, выходили уже не одну дикую живую душу. Они занимаются реабилитацией сов и других диких птиц и млекопитающих, различных лесных хищников.

Напомним, сегодня в "Ромашке" особо обеспокоены судьбой одомашненной рыси, которая осталась без хозяина в Лесном районе Тверской области. За рысь в глубинке развернулась настоящая борьба, исход которой решит, попадет ли зверь в заботливые руки Мурашовых или отправится неизвестно куда. Подробности этой истории читайте здесь.

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