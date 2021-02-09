Из 543 нарушений в уборке дворов в Твери 91% недочетов устранили

В Твери сначала года выявили 543 нарушения, 91% из них уже устранили. Фото: сайт Администрации Твери.

По информации Администрации Твери, 543 нарушения в уборке города выявили с начала 2021 года. Меньше всего проблем с расчисткой после выпавшего снега придворовых территорий было в Центральном районе – 79, больше всего в Московском – 180. Не в полную силу работали УК, ТСЖ и ЖСК.

В результате проверок возбудили 31 административное дело по поводу некачественной уборки дворов или отсутствия уборки вообще.

Размер штрафа зависит от конкретного случая. Для должностных лиц – от 10 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 35 до 100 тысяч рублей.

Если снег во дворе не убирают, нужно обращаться в районные администрации Твери: (4822) 36-08-82 (Заволжский район), (4822) 32 15-72 (Московский район), (4822) 36-08-84 (Пролетарский район), (4822) 36-08-81 (Центральный район).