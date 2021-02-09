В Твери студенты медицинского колледжа массово сдали кровь

Учащихся Тверского медколледжа стали донорами крови. Фото: минздрав Тверской области

9 февраля 69 учащихся Тверского медколледжа стали донорами крови. Они сделали это утром в Тверской станции переливания крови.

Студенческая донорская акция продолжится 11, 17 и 18 февраля. Прийти и сдать кровь призывают студентов всех вузов и колледжей Твери.

Напомним, станция переливания крови находится по адресу: улиц Тамары Ильиной, 20. Часы приема доноров – с 8:30 до 11:45. При себе необходимо иметь паспорт с указанием временной или постоянной регистрации в Твери или Тверской области.

Для донорства имеется ряд противопоказаний. Например, возраст - не моложе 18 лет, перенесенное менее месяца назад острое респираторное заболевание, вес ниже 50 кг и ряд других.

Напомним также, что в Тверской областной станции переливания крови также ждут доноров антиковидной плазмы. Она содержится в крови переболевшего коронавирусом человека. . Она нужна, чтобы лечить больных COVID-19 методом введения антител. Этот методом широко применяется как в России, так и за рубежом. Если вы готовы стать донором антиковидной плазмы и помочь больным коронавирусом, можно позвонить по телефону Тверской областной станции переливания крови: 8 (4822) 58-74-32.