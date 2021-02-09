В Тверской области выездная бригада медиков сделала прививки от коронавируса 100 гражданам

В регионе начали действовать выездные прививочные бригады. Фото: ПТО

9 февраля в Сандовскую центральную районную больницу прибыла выездная прививочная бригада из Бежецкой ЦРБ. Дело в том, что в Сандове нет пункта вакцинации от коронавируса.

В итоге медики выездной бригады в больнице Сандова сделали прививки вакцины "Спутник V" не меньше 100 гражданам. В основном - это сотрудники образовательных и социальных учреждений, местные медработники и специалисты МЧС.

На сегодня в регионе организовано 10 выездных бригад. Это медики из Областной клинической больницы, Вышневолоцкой, Нелидовской, Бежецкой, Кимрской,Торжокской, Конаковской, Осташковской, Ржевской и Западнодвинской ЦРБ.

Всего они успели вакцинировать свыше 600 жителей Верхневолжья.

В целом, по последним данным, в регионе от коронавируса привились 25906 человек.

В Тверской области открыто 38 пунктов вакцинации. Их адреса и телефоны смотрите на сайте Их адреса и номера телефонов смотрите на сайте областного минздрава. Также записаться на прививки от коронавируса можно по единому номеру «122», через личный кабинет единого портала госуслуг, региональный медицинский портал.