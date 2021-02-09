Зараженные цитрусовые продавали в магазинах Твери

В апельсинах обнаружилась щитовка Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области в гипермаркетах Твери были отобраны образцы цитрусовых. Проверка проводилась экспертами Тверской межобластной ветлаборатории.

В ходе исследований в пробах турецких апельсинов и грейпфрутов, мандаринов из Пакистана и Марокко, бразильского лайма, а также апельсинах из Египта идентифицирована красная померанцевая щитовка, а в иранских киви – тутовая щитовка.

Полученные специалистами лаборатории результаты исследований направлены в соответствующие ведомства для принятия необходимых мер.

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