Зараженные цитрусовые продавали в магазинах Твери

В апельсинах обнаружилась щитовка
Фото: Евгения ГУСЕВА
Специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области в гипермаркетах Твери были отобраны образцы цитрусовых. Проверка проводилась экспертами Тверской межобластной ветлаборатории.
В ходе исследований в пробах турецких апельсинов и грейпфрутов, мандаринов из Пакистана и Марокко, бразильского лайма, а также апельсинах из Египта идентифицирована красная померанцевая щитовка, а в иранских киви – тутовая щитовка.
Полученные специалистами лаборатории результаты исследований направлены в соответствующие ведомства для принятия необходимых мер.
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