Кашу из некачественной крупы варили на завтрак дошколятам в Твери

Пшеничная крупа не прошла проверку качества Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

В одном из дошкольных учреждений Твери инспектором отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области в ходе проверки были отораны пробы продуктов.

По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами Тверской межобластной ветлаборатории, в крупе пшеничной из Орловской области выявлены несоответствия требованиям ГОСТ 276-60 по показателю "Доброкачественное ядро".

Некачественный продукт изъят из оборота.

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