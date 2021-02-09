Двое жителей Тверской области разменивали в торговых точках фальшивые пятитысячные купюры

Злоумышленников вычислили по камерам видеонаблюдения Фото: УМВД России по Тверской области

В Твери сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России в одном из продуктовых магазинов и в компьютерном клубе выявили поддельные пятитысячные купюры.

Установлено, что поддельные деньги в торговых точках разменивали двое жителей Кесовой Горы - 19 и 28 лет. Сдачу подельники получали настоящими деньгами.

В компьютерном клубе и магазине были изъяты видеозаписи, по которым удалось установить злоумышленников. Известно, что банкноты они приобретали через Интернет.

За изготовление, хранение, перевозку и сбыт поддельных денег фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы.