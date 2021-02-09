Сайты по продаже водительских удостоверений заблокированы по решению суда в Тверской области

Судом информация признана запрещенной Фото: архив "КП"

Прокуратура Краснохолмского района в ходе мониторинга выявила сайты по продаже водительских удостоверений без прохождения обучения.

В Бежецкий межрайонный суд Тверской области прокурором было направлено административное исковое заявление о признании информации, размещенной в сети Интернет, запрещенной к распространению. Требование рассмотрено и удовлетворено.

Решение суда в законную силу не вступило.

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