Памятная доска заслуженному тренеру России Юрию Кириллову появилась в Твери

Памятная доска заслуженному тренеру России Юрию Кириллову появилась в здании стадиона "Химик" Фото: ПТО

9 февраля в Твери в административном здании стадиона "Химик" состоялось открытие мемориальной доски заслуженному тренеру России Юрию Кириллову.

С инициативой установки доски выступили воспитанники и коллеги Юрия Кириллова.

По поручению губернатора Игоря Рудени имя Юрия Алексеевича Кириллова присвоят областной детско-юношеской спортивной школе. За содействием к главе региона обратилась мать легкоатлетки, серебряного призёра чемпионата мира, двукратной чемпионки Европы Дарьи Клишиной Надежда Клишина. Юрий Кириллов был первым тренером знаменитой спортсменки.

Юрий Алексеевич Кириллов - уроженец Кимрского района. Окончил факультет физической культуры Калининского государственного педагогического института. Тренерскую карьеру начинал в спортивном клубе "Радуга" при предприятии "Химволокно", тренировки проводил на стадионе "Химик".

С 1979 по 2020 годы Юрий Кириллов работал в областной детско-юношеской спортивной школе. Общий стаж его непрерывной тренерской деятельности - 56 лет. Отмечен наградами российского и регионального уровня.

В 2016 году Юрию Кириллову было присвоено почетное спортивное звание "Заслуженный тренер России".

Выдающийся тренер ушёл из жизни 20 июня 2020 года. Ему было 79 лет.