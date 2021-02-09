В Тверской области на 9 февраля подтверждено 180 новых случаев коронавируса

В Тверской области подтверждено 180 случаев коронавируса Фото: ПТО
В Тверской области, по данным регионального оперштаба, на 9 февраля 2021 года подтверждено 30 748 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 180 человек.
Выздоровели 27 091 человек (+225 за последние сутки).
Изолированы 3116 больных.
Умер 541 человек (+4 за сутки).
Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 9 февраля в областной столице выявлено 9 709 случаев ковида (64 новых случая за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2181 (+4),
Вышневолоцкий городской округ – 1741 (+6)
Ржев – 1648 (+10),
Торжок – 1421 (+3)
Кимры – 1308 (+3),
Калининский район – 1242 (+11).
Продолжается вакцинация от коронавируса.
Всего на 9 февраля в Тверской области прививку от COVID-19 сделали 25 906 жителей, за последние сутки - 1 694 человека.
Графика: ПТО