В Тверской области на 9 февраля подтверждено 180 новых случаев коронавируса

В Тверской области подтверждено 180 случаев коронавируса Фото: ПТО

В Тверской области, по данным регионального оперштаба, на 9 февраля 2021 года подтверждено 30 748 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 180 человек.

Выздоровели 27 091 человек (+225 за последние сутки).

Изолированы 3116 больных.

Умер 541 человек (+4 за сутки).

Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 9 февраля в областной столице выявлено 9 709 случаев ковида (64 новых случая за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2181 (+4),

Вышневолоцкий городской округ – 1741 (+6)

Ржев – 1648 (+10),

Торжок – 1421 (+3)

Кимры – 1308 (+3),

Калининский район – 1242 (+11).

Продолжается вакцинация от коронавируса.

Всего на 9 февраля в Тверской области прививку от COVID-19 сделали 25 906 жителей, за последние сутки - 1 694 человека.